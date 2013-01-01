Сотрудничаем с коммерческими организациями и государственными бюджетными учреждениями.

Работаем по прямому договору и участвуем во всех видах конкурентных процедур в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Оказываем помощь в составлении технического задания на оборудование.

Заполните форму и получите всю нужную информацию о выбранном оборудовании в виде коммерческого предложения: