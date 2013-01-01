Датчик углекислого газа MH-Z19B
Код товара: 7215
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Целевой газ: CO2
Диапазон измерений: 0 ~ 5000 ppm
Совместимость: Arduino, Raspberry Pi, STM32 и др.
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Целевой газ: CO2
Диапазон измерений: 0 ~ 5000 ppm
Совместимость: Arduino, Raspberry Pi, STM32 и др.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MH-Z19B
|Характеристики датчика CO2
|Рабочее напряжение
|3,3 В ~ 5 В DC
|Рабочий ток
|< 18 мА
|Диапазон измерений
|0 ~ 5000 ppm
|Целевой газ
|CO2
|Интерфейс
|
UART (3.3В) / ШИМ (3.3В, толерантен к 5В)
|Время прогрева датчика
|3 мин
|Время отклика
|< 60 с
|Долговечность
|более 5 лет
|Точность
|
± (50 ppm + 5 %)
|Общие характеристики
|Рабочая температура
|
0 ~ 50°C
|Рабочая влажность
|0 ~ 95 %
|Габариты
|33 мм x 20 мм x 9 мм
|Вес
|21 г
|Комплектация
|
датчик MH-Z19B – 1 шт
соединительный шлейф – 1 шт
Приблизительные нормы содержания уровня CO2 в помещениях
|Уровень CO2, ppm
|Качество воздуха
|300 - 400
|
Эталонное качество воздуха
|400 - 600
|
Нормальное качество воздуха
|600 - 800
|
Среднее качество воздуха
|800 -1000
|
Предельно допустимое качество воздуха
|> 1000
|
Низкое качество воздуха
|> 2000
|Критически низкое качество воздуха
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
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