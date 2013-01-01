Датчик углекислого газа MH-Z19B

Датчик углекислого газа MH-Z19B

Код товара: 7215

guarantee Гарантия 3 месяца

2 990 руб.
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В наличии:
Москва, 2-й Котляковский переулок: 6 шт.
Склад в Гуанчжоу: 9 шт.
О товаре
Датчик качества воздуха MH-Z19B
Целевой газ: CO2
Диапазон измерений: 0 ~ 5000 ppm
Совместимость: Arduino, Raspberry Pi, STM32 и др.
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Оказываем помощь в разработке ТЗ
Доставка

Транспортной компанией по РФ и СНГ

Курьером по Москве

Самовывоз из магазина
Оплата

Для юрлиц – переводом на расчётный счёт

Для физлиц – наложенным платежом,
безналично и наличными
Для бизнеса

Аккредитованы на ЭТП

Участвуем в госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ

Оказываем помощь в разработке ТЗ
О товаре
Датчик качества воздуха MH-Z19B
Целевой газ: CO2
Диапазон измерений: 0 ~ 5000 ppm
Совместимость: Arduino, Raspberry Pi, STM32 и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MH-Z19B

Характеристики датчика CO2
Рабочее напряжение 3,3 В ~ 5 В DC
Рабочий ток < 18 мА
Диапазон измерений 0 ~ 5000 ppm
Целевой газ CO2
Интерфейс UART (3.3В) / ШИМ (3.3В, толерантен к 5В)
Время прогрева датчика 3 мин
Время отклика < 60 с
Долговечность более 5 лет
Точность ± (50 ppm + 5 %)
Общие характеристики
Рабочая температура 0 ~ 50°C
Рабочая влажность 0 ~ 95 %
Габариты 33 мм x 20 мм x 9 мм
Вес 21 г
Комплектация датчик MH-Z19B – 1 шт
соединительный шлейф – 1 шт

Приблизительные нормы содержания уровня CO2 в помещениях

Уровень CO2, ppm Качество воздуха
300 - 400 Эталонное качество воздуха
400 - 600 Нормальное качество воздуха
600 - 800 Среднее качество воздуха
800 -1000 Предельно допустимое качество воздуха
> 1000 Низкое качество воздуха
> 2000 Критически низкое качество воздуха

Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

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